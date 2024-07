Non solo l’Inter tra le squadre interessate al colpo Adrien Rabiot, svincolato dallo scorso 30 giugno ma ancora in trattative con la Juventus per un eventuale nuovo contratto. Come riportato da Repubblica.it, nelle scorse ore anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa per il giocatore francese. Nonostante un ingaggio pesante per le casse giallorosse, 7 milioni di euro a stagione. Il calciatore rappresenterebbe il prototipo ideale di centrocampista ambito da Daniele De Rossi, visto il suo grande senso dell’inserimento.

Al momento non sarebbe ancora stata presentata nessuna richiesta ufficiale al calciatore e al suo entourage, visto anche che il giocatore ha espresso più volte il desiderio di concentrarsi per il momento solo su Euro 2024, ma l’interesse c’è.