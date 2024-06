Il Torino resta assolutamente in corsa per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 reduce dalla stagione in Serie B con la maglia dello Spezia. Come riportato oggi da La Stampa, i granata sono in pressing per avere il giocatore, che piace anche alla Sampdoria, il cui direttore sportivo Pietro Accardi è stato ieri nella sede dell'Inter. Più defilato il Cagliari. La formula, in ogni caso, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.