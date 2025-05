Le parole di Cesare Prandelli alla Gazzetta dello Sport illustrano la situazione in vetta alla classifica di Serie A: "Un punto di vantaggio a due giornate dalla fine del campionato non è poco. Pensare che lo scudetto sia in bilico quasi come se le due formazioni fossero in parità, è sbagliato perché il vantaggio del Napoli è sia a livello di classifica sia a livello psicologico. Sono convinto che gli azzurri riusciranno a mantenere questo margine: Conte sa cosa significa giocarsi il campionato nel finale e in più ha un gruppo di giocatori importanti che hanno vinto il titolo due anni fa", dice l'ex allenatore anche della Nazionale azzurra.

"Anche a livello di calendario, mi sembra che la Lazio, avversaria dei nerazzurri domani sera, sia la più tosta delle quattro, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché ci sono in calendario due giornate in una settimana. Le energie nervose rimaste avranno un peso e Conte è bravissimo a tirarle fuori dai suoi uomini anche quando sono in riserva. Comunque vada la stagione dell’Inter sarà straordinaria: essere in finale di Champions e in lotta per il tricolore a 180’ dalla fine è un gran traguardo", sottolinea Prandelli.