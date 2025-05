In attesa di Lautaro, che tornerà in gruppo la prossima settimana per mettersi a disposizione per il Como, Inzaghi riabbraccia tre giocatori. Mkhitaryan, Pavard e Frattesi, infatti, hanno concrete possibilità - secondo il Corriere dello Sport - non solo di andare in panchina con la Lazio, ma anche di giocare qualche minuto nella ripresa.

Oggi si aggregheranno completamente al gruppo alla Pinetina, confermando di aver superato i rispettivi acciacchi fisici. Recuperi preziosissimi per questo finale di stagione. Almeno due i ballottaggi: il primo vede in dubbio Bastoni e Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro; il secondo riguarda l’attacco, dove per la maglia da titolare a fianco di Thuram se la giocano Taremi e Arnautovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.