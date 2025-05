"Il Napoli aveva un bonus in tasca e se lo è giocato nel 2-2 contro il Genoa, come ha detto Conte. Ora si tratta di non sbagliare più, e sono convinto che il Napoli non sbaglierà". Questo il pensiero di Fabio Capello che ha parlato della lotta scudetto alla Gazzetta dello Sport.

La squadra di Conte dovrà far visita a un Parma che, al Tardini, ha spesso messo in difficoltà le big ed è bisognosa di punti in chiave salvezza. "Ma io mi aspetto di vedere un Napoli affamato, determinato, concentrato. In sintesi, il Napoli che abbiamo ammirato per tutto il campionato - sottolinea l'ex allenatore -. Allo stesso tempo, ritengo che per conoscere i prossimi campioni d’Italia occorrerà aspettare l’ultimo chilometro di questa bellissima volata, perché l’Inter ha la mente libera e le energie giuste per giocarsela contro la Lazio e battere i biancocelesti. Nessuno mollerà fino agli ultimi 90 minuti".