Intervistato da Sportweek, Pippo Inzaghi si racconta a qualche giorno dalla grande gioia di aver riportato il Pisa nella massima competizione calcistica italiana. Competizione nella quale ritroverà il fratello Simone, che nel frattempo vivrà la seconda finale di Champions in tre anni..."Mi sorprendo di chi si sorprende" ha ribadito l'ex bomber del Milan che si era già espresso in merito.

"Simone è il più bravo e non da adesso - ha continuato senza fronzoli Inzaghi che poi ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe difendendo il fratello -. Ha gestito in modo splendido una stagione massacrante e a volte mi tocca leggere critiche assurde. La crescita progressiva dell’Inter è il manifesto del lavoro di Simone: un allenatore sopraffino dal punto di vista tecnico, ma anche un uomo bravissimo a leggere nella testa e nel cuore di venticinque ragazzi diversi. Lo spogliatoio è un posto particolare, bisogna saperci entrare e maneggiarlo con cura. Mio fratello non sbaglia una mossa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!