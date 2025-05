Marcelo Estigarribia, intervistato da Tuttojuve.com, ha parlato della Juventus, con riferimenti al capitolo passato relativo a Motta, e non solo. Di seguito un estratto dell'intervista: "Mister Thiago arrivava da un'ottima stagione a Bologna, ma qui alla Juventus cambiava troppo i ruoli e, forse, chiedeva delle cose che i calciatori non riuscivano del tutto ad applicare in campo. I giocatori dell'Inter ormai sanno cosa chiede Inzaghi e come si devono comportare, poi lui lavora nella stessa società da anni e con una rosa che più o meno è sempre quella negli interpreti ogni anno".