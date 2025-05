Se dopo il weekend i giochi per lo scudetto dovessero essere ancora aperti, allora lunedì in Lega Serie A i presidenti dovranno accordarsi su quando giocare l'ultima giornata. Il problema principale è legato al calendario dell'Inter, più intasato di quello del Napoli a causa della finale di Champions League: come riporta La Repuubblica, il club nerazzurro insiste per giovedì 22 maggio perché l'anticipo consentirebbe di giocare l'eventuale spareggio scudetto il 25, lasciando allo stesso tempo alla squadra di Inzaghi cinque giorni per preparare l'appuntamento del 31 a Monaco di Baviera.

"De Laurentiis non è d'accordo: perché rischiare di festeggiare il tricolore di giovedì, senza trarne vantaggio? L'impressione è che una quadra si troverà - scrive il quotidiano -. Magari indicando da subito una sede per l'eventuale spareggio diversa da San Siro, che dovrebbe essere quella naturale, in ragione della migliore differenza reti dei milanesi. Ma anche in caso di accordo, la disputa su quando e dove giocare sarebbe un'altra buca in un finale di stagione accidentato, fra polemiche su Vare designazioni arbitrali".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!