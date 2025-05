Nella giornata di venerdì Lucio è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia dopo un incidente domestico che gli ha provocato delle ustioni. A riportare la notizia è Globoesporte: la struttura sanitaria non ha fornito dettagli sull'accaduto, ma ha fatto sapere che l'ex difensore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e che è cosciente e stabile. Presto sarà trasferito in un altro ospedale privato.

L'ultimo bollettino medico informa che "il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di una valida equipe medica. Riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni".

