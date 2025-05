Il peso dell'attacco dell'Inter contro la Lazio sarà sulle spalle di Marcus Thuram. Lo conferma anche Tuttosport, ricordando che il francese cerca il gol che in Serie A gli manca dalla trasferta di Parma. Al suo fianco dovrebbe esserci Taremi, con Lautaro che resta l'unico indisponibile: Mkhitaryan, Frattesi e Pavard torneranno oggi a lavorare totalmente in gruppo e domani saranno in panchina. Ancora una maglia da titolare, dunque, per Bisseck e Zielinski.