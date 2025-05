"Con una classifica così, a due giornate dalla fine, solo una cosa si può dire con certezza: tutto ciò che di buono dovesse venire per l’Inter, ovvero lo scudetto, sarebbe come un premio arrivato dal cielo". Lo dice Marco Materazzi, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

L'ex centrale nerazzurro specifica: sarebbe sorprendente, ma non immeritato. "Adesso ci credo, e ovviamente ci spero, ma come finirà questa corsa a due bellissima è veramente difficile da dire, anche perché sarà soprattutto una questione di nervi, che non si possono mai “leggere” da fuori. Per una volta non mi sbilancio, anche se sono abbastanza abituato a farlo... Però in realtà un’altra certezza ce l’ho: se per caso il Napoli dovesse sbagliare e l’Inter andasse a prendersi lo scudetto, sarebbe una spinta in vista della finale di Champions League impossibile da misurare".