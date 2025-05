"Visti gli incontri rimasti e il punto di vantaggio che il Napoli ha in classifica, la formazione di Conte è favorita". La pensa così Roberto Donadoni, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

"Credo che la prossima giornata sarà quella decisiva perché gli azzurri andranno a Parma, sul campo di una squadra che contro le grandi quest’anno si è espressa su ottimi livelli e che ha motivazioni importanti alla luce della matematica salvezza ancora da conquistare - speiga l'ex c.t. azzurro -. Penso che delle due gare da disputare per il Napoli sia quella più complicata, che potrebbe nascondere le maggiori insidie. Affrontarla guardando l’Inter dall’alto in basso è però importante: la pressione resta, ma se sei primo a due turni dalla conclusione del torneo, di solito vengono fuori energie inaspettate. Inzaghi contro la Lazio non avrà un match semplice e magari i suoi calciatori inconsciamente saranno un po’ distratti dall’avvicinarsi della finale di Champions League".