Ora è il ct della Lettonia, ma nel suo passato c'è anche l'esperienza alla guida dell'Italia U21. Stiamo parlando di Paolo Nicolato, intervistato oggi da Tuttosport per parlare anche dei temi caldi del calcio italiano.

Cosa pensa di questa Serie A così avvincente, a due partite dalla fine tre volate: scudetto, Champions e anche la salvezza...

"E’ molto bello, era da un po’ di anni che non accadeva con tutti i verdetti incerti. L’interesse viene fuori grazie all’equilibrio, non dal dominio di pochi. Un gran bel campionato. Davvero".

Chi vede favorito tra Napoli e Inter per cucirsi il tricolore sul petto?

"Non saprei, è davvero dura fare una previsione. L’Inter ha avuto un momento difficile ma poi ecco la grande forza mentale in Champions e il Napoli quando forse era convinto di aver già chiuso ha rallentato un pochettino. Davvero impossibile sbilanciarsi".



E tra Juve, Lazio e Roma chi la spunterà per il 4° posto Champions?

"Anche qui è una lotteria. La Roma è reduce da una rimonta incredibile, frenata soltanto dall’ultima sconfitta. La Juventus l’ho vista altalenante nei risultati e nel gioco. La Lazio si è mantenuta sui buoni livelli senza mai trovare il picco. Forse a tutte e tre è mancata la continuità. Vediamo questo turno come va...".