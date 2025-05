"Inzaghi ci sperava, ma non pensava certo che il campionato si riaprisse domenica scorsa, mentre l’Inter tornava in pullman da Torino guardando sul tablet il Napoli fermato sul pareggio dal Genoa". Lo scrive oggi il Corriere della Sera, presentando il duello scudetto a distanza tra Napoli e Inter che vede al momento gli azzurri in vantaggio di un solo punto sui nerazzurri a due giornate dalla fine.

Il quotidiano generalista pone l'accento anche su Christian Chivu e Marco Baroni, tecnici di Parma e Lazio che, incrociando rispettivamente Napoli e Inter nella penultima giornata, sperano di poter fare anche un favore ai loro ex club. Per l'altro ex, Simone Inzaghi, la speranza è di vincere e di sfidare i biancocelesti con il solo Lautaro indisponibile: Pavard, Frattesi e Mkhitaryan sono recuperati e domani partiranno dalla panchina, assicura il quotidiano.