Anche Rafa Benitez, ex tecnico sia dell'Inter che del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport del duello scudetto tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte.

"Un punto sembra un vantaggio minimo ma quando mancano solo due partite alla fine in realtà è un'enormità - dice -. Il Napoli deve semplicemente vincere le sue due partite, come si dice in questi casi è padrone del proprio destino, ed è chiaramente favorito per una serie di cose: è primo, e dunque è in condizione di difendersi, imponendosi con il Parma e con il Cagliari, dall'Inter. C'è dell'altro: le due avversarie degli azzurri, pur avendo motivazioni forti e calciatori che possono impensierire, preoccupano di meno rispetto alla Lazio, che andrà a San Siro per giocarsi la qualificazione in Champions, e poi anche del Como che è in salute e sta giocando bene. Infine, e non sembri un dettaglio, anche la finale di Monaco con il Psg è lontana, l'Inter un po' il pensiero a quella partita lo avrà, sarà impossibile fingere che non esista, magari inconsciamente potrà in qualche modo rappresentare

una distrazione".