"Ho avuto modo di incontrare Conte in questi giorni e l'ho trovato, ovviamente e come sempre, bello carico. In Parma-Napoli ognuno si gioca qualcosa, chi la salvezza e chi lo scudetto. Conte ha grande esperienza e quindi il Napoli è in buone mani". Così Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport in vista delle ultime due giornate di campionato che decideranno il tricolore.

"A scanso di equivoci, la decisione del campionato non arriverà domani sera. Per me si dovrà per forza aspettare l'ultima giornata. Se posso ribadire un concetto espresso recentemente, il finale perfetto sarebbe: lo scudetto al Napoli e la Champions League all'Inter, un premio meritato per i due allenatori italiani", dice l'ex difensore.