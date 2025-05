Grande stagione nel Como di Maxence Caqueret, arrivato in Serie A per volere di Fabregas e subito decisivo. Le parole del centrocampista francese alla Gazzetta dello Sport.

Lei che ha giocato le coppe, sia l'Europa League sia la Champions, crede che nella prossima stagione il Como possa partire con questo obiettivo?

"Abbiamo tutte le carte in regola per disputare una grande stagione l'anno prossimo. Non sarà facile, perché quello italiano è un campionato molto duro in cui competono squadre molto forti. Ma quest'anno abbiamo dimostrato di essere in grado di competere con questi grandi club. Con il tempo e la giusta preparazione, credo che potre- mo raggiungere questo obiettivo in futuro".

E a proposito di Champions, Inter favorita sul Psg?

"Non credo ci sia una favorita. Sono squadre con stili molto diversi. Sarà una partita molto interessante, una di quelle che ogni calciatore ama vedere".

La squadra e l'avversario che l'hanno colpita di più in Italia?

"Il Bologna ci ha messo molto in difficoltà e abbiamo perso. È una squadra molto forte e combattiva e soprattutto tatticamente bene organizzata, l'aspetto che mi ha colpito di più. L'avversario più forte è Reijnders: grandissime qualità, giocatore completo".