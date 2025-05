La sede della CONMEBOL, la confederazione sudamericana di calcio, ha ospitato una riunione di lavoro tra i presidenti delle Federcalcio di Argentina e Spagna per continuare i discorsi in merito al'organizzazione della Finalissima, il torneo che vedrà sfidarsi le nazionali di Lautaro Martinez e Laminwe Yamal in quanto vincitrici rispettivamente delle ultime edizioni di Copa America ed Europei.

I presidenti Rafael Louzán e Claudio Tapia sono stati accompagnati dai rappresentanti della UEFA, rappresentata dal suo vicesegretario generale Giorgio Marchetti, e della CONMEBOL col suo segretario generale José Manuel Astigarraga, con l'obiettivo di avvicinare le posizioni nella ricerca di una data e di una sede per la prossima edizione della CONMEBOL-UEFA Champions Cup. La partita si giocherà durante la finestra FIFA di marzo, tra il 23 e il 31, in una sede ancora da definire.