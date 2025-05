E adesso l'obiettivo è quello di arginare il grande entusiasmo che si respira ad Appiano Gentile. L'Inter è rinata: dopo quella settimana terribile con tre ko che sembravano aver compromesso tutto, ecco il risveglio tra Champions e campionato. E adesso l'inerzia sembra essere proprio dalla parte nerazzurra anche per lo scudetto, nonostante un punto in meno del Napoli.

"Tutti i nerazzurri, staff e giocatori, sono convinti che esercitare il massimo di pressione sulla capolista possa portare a sorprese - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Imprescindibile è vincere domani contro la Lazio a caccia di punti per l’Europa, magari segnando prima possibile: in questo modo, da San Siro la notizia potrebbe viaggiare veloce lungo la via Emilia e brillare nello stadio di Parma. Seminare paura nell’accampamento avversario e poi sperare, ecco il piano".

Convinzione e ottimismo alimentati anche dalle ottime notizie che arrivano dall'infermeria: eccetto Lautaro, che tornerà ad allenarsi con gli altri la prossima settimana, saranno convocati per la panchina Pavard, Mkhitaryan, Frattesi, in gruppo da oggi.