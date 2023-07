Yann Sommer continua ad essere l'obiettivo principale per il ruolo di portiere, ma l'Inter tiene in caldo ovviamente anche altri nomi. Secondo l'odierna edizione de Il Messaggero, il piano B dei nerazzurri risponde al nome di Emil Audero della Sampdoria, ma dalla lista non sono ancora stati depennati Hugo Lloris e Keylor Navas.