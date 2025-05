Bruno Giordano parla oggi a Tuttosport in un'intervista nella quale commenta anche quanto sta succedendo nella lotta scudetto. "Il Napoli a livello di rosa ha sicuramente qualcosa in meno rispetto ai nerazzurri. Non bisogna scordarsi che i partenopei arrivavano da un decimo posto. Detto questo il Napoli rimane comunque una signora squadra, ma ha perso parecchio rispetto a quella che vinse il campionato solamente due anni fa. Non parlerei di miracolo in caso di conquista del tricolore, ma certamente Conte sta facendo un capolavoro".