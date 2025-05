Come riporta Agipronews, l'Inter parte nettamente favorita per i bookmakers nel match contro il Torino di domenica sera: il 2 si gioca a 1,52 su Better e Goldbet, mentre pareggio e vittoria della squadra di Paolo Vanoli - ancora imbattuta in casa nel 2025 - sono in lavagna, rispettivamente, a 4,10 e 6.

Quanto ai probabili marcatori, a dispetto del turnover annunciato, Lautaro Martinez si gioca a 2,10, seguito da Marcus Thuram, a 2,30, che ha nel Toro la sua vittima preferita in Serie A. Nei granata, la rete di Che Adams è proposto a 4, quello di Elmas e Vlasic vale 6 volte la posta puntata.