Ci lascia un'altra colonna del giornalismo sportivo italiano: è morto infatti Gianni Vasino, volto storico della trasmissione '90° minuto, scomparso a Genova all'età di 88 anni. Nato a Serravalle di Berra, nel ferrarese, cominciò la sua carriera in Liguria dopo essersi trasferito a Sanremo con la famiglia. Nel 1968 vinse il concorso RAI per radiotelecronisti e negli anni '70 venne scelto da Paolo Valenti come inviato sul campo per la più celebre trasmissione sportiva italiana dell'epoca. Vasino seguì a lungo le squadre lombarde, in particolare Milan, Inter e Atalanta, ma si occupò anche di altre discipline e, in particolare, seguì con le sue telecronache gli sport acquatici in occasione delle Olimpiadi e di altri eventi internazionali.

Vasino condusse dal 1990 al 1995 la trasmissione di RaiTre 'A Tutta B', dedicata al campionato cadetto, dove è stato affiancato dall'ex giocatore e allenatore dell'Inter Mario Corso nelle vesti di opinionista.