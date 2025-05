L'ex arbitro svizzero Urs Meier, intervistato dall'emittente sportiva tedesca RAN, si pronuncia sui casi da moviola della partita di martedì tra Inter e Barcellona. Partendo dal rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di Pau Cubarsì su Lautaro Martinez: "Dalla prima angolazione della telecamera, e anche dalla prospettiva dell'arbitro, sembrava che la palla fosse stata giocata regolarmente. Dal comportamento della palla dopo il fallo, si potrebbe pensare che si sia trattato essenzialmente di un intervento regolare. Ma la telecamera dietro la porta ha fornito maggiori dettagli. Si vede che Martinez ha messo la gamba nella posizione corretta e che Cubarsi ha colpito prima la gamba e poi, in sostanza, la palla da qualche parte. Quindi è rigore".

Nel secondo tempo c'è stata una scena tra Henrikh Mkhitaryan e Lamine Yamal, molto vicino al limite dell'area di rigore. Inizialmente Marciniak aveva deciso per un rigore, ma poi è stato corretto. Era corretto?

"In base alle immagini che avevo a disposizione, direi che il fallo è successo appena fuori dall'area. Il fallo si verifica dove avviene il primo contatto. E Marciniak ha anche fatto bene a far capire che in realtà era successo appena fuori dall'area. E dal gesto del difensore, si capiva che sapeva già esattamente quando fare il contrasto. E che era ancora fuori dall'area. Quindi sì, posso accettare la decisione. Con le immagini che avevamo, soprattutto nella prima situazione con il rigore, il VAR è stato perfetto. Probabilmente avrei deciso come Marciniak. Quindi, niente rigore all'inizio. L'intero processo è stato perfetto. Ho anche elogiato Marciniak alla televisione svizzera. Ecco perché il VAR ha senso. Dico sempre che se aiuta il calcio, se aiuta la giustizia, allora è sempre una cosa positiva. Questo è stato sicuramente uno di quei casi".

E poi c'è stata un'ultima scena, nel recupero del primo tempo supplementare Marciniak ha fischiato la fine quando Barella si trovava a tu per tu con Szczesny. Gli era già successa una cosa simile a Madrid col Bayern Monaco la scorsa stagione (gol di De Ligt cancellato per un fuorigioco fischiato frettolosamente, ndr). Come hai visto la scena?

"Penso che abbia lasciato che la partita continuasse troppo a lungo nei supplementari e che poi non fosse altrettanto concentrato al fischio finale. È stato, ovviamente, estremamente spiacevole. Ma è stato bello che la scena fosse un attacco dell'Inter e non avesse nulla a che fare con il risultato. E poi un giocatore dell'Inter ha abbracciato l'arbitro e gli ha detto con un gesto amichevole: 'Sì, può succedere anche a te', è stata una scena davvero meravigliosa. Dimostra anche il rispetto che Marciniak si è guadagnato nel corso degli anni. Ho pensato che quella fosse una bella scena. Ma ovviamente, è stato un fischio finale sfortunato da parte di Marciniak. Probabilmente è stato quello che gli ha fatto più male. E deve davvero lavorarci su. Non è stato un bene".

Come valuti nel complesso la gestione del gioco? Dopo la partita, Hansi Flick ha dichiarato: "Tutte le decisioni prese al 50:50 sono state a nostro sfavore".

"Quella era la sua sensazione in quel momento. La scena del rigore con Yamal era sicuramente ancora fresca nella sua mente. E forse ricorda anche la scena che ha portato al pareggio per 3-3. Probabilmente anche quello lo ha considerato un fallo dell'attaccante. Quindi penso che probabilmente non farebbe quella dichiarazione oggi, dopo aver visto le immagini e l'intera partita. È stato per delusione. È stata una partita di calcio molto emozionante, grandiosa. Quindi non la vedo come l'ha vista Hansi Flick. Non sono d'accordo".

