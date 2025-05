Jonathan Tah diventa l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco. La notizia è di Sky Sports Deutschland: il leader difensivo del Bayer Leverkusen è stato individuato come l'elemento ideale per per sostituire Eric Dier, che non rinnoverà il suo contratto con i campioni di Germania ed è destinato ai francesi del Monaco. Nonostante ci sia anche la volontà di Xabi Alonso di portarlo la prossima estate nel suo nuovo Real Madrid e anche l'Inter continui a tenere il suo nome sui taccuini, Vincent Kompany e i due dirigenti Max Eberl e Christoph Freund vogliono finalizzare l'accordo quanto prima.

Per questo motivo, secondo Sky Sports Deutschland il Bayern Monaco avrebbe avviato trattative concrete con il difensore della Nazionale tedesca e i suoi consulenti. Così come Dier, anche Tah si svincolerà a fine stagione dalle Aspirine.