Toni e Felix Kroos, nel corso dell'ultima puntata del loro podcast 'Einfach mal Luppen', hanno parlato ampiamente della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. Con focus in particolare sulla prestazione di Francesco Acerbi, autore del gol del 3-3 in pieno recupero che ha portato il match ai supplementari, dove poi Davide Frattesi ha suggellato la qualificazione in finale dei nerazzurri col gol del 4-3. "Dal modo in cui ha festeggiato, si capiva che normalmente non segna gol", ha affermato l'ex centrocampista del Real Madrid.

L'elogio di Kroos prosegue con un paragone curioso, quando ha parlato con entusiasmo della mentalità di Acerbi: "Se dovessi scegliere tra un sistema di allarme, un pastore tedesco e un Acerbi per proteggere la mia casa, sceglierei Acerbi. Questa è pura mentalità".

