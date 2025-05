Secondo ko consecutivo per lo Spezia, che cade al Picco contro la Cremonese nello scontro diretto per il mantenimento del terzo posto, fondamentale in chiave playoff. Grigiorossi che indirizzano la sfida sul proprio binario già nel primo tempo con le reti di Barbieri, Azzi e Vandeputte. Nella ripresa la formazione di Stroppa resta in dieci per il doppio giallo a Bianchetti, così i liguri la riaprono con le reti di Pio Esposito e Lapadula (quest'ultimo dal dischetto). Ma non è sufficiente, perché i tre punti vengono portati a casa dalla Cremo. Che, a una giornata dalla fine, insidia il terzo posto dello Spezia.

Sarà decisiva l'ultima giornata in programma martedì prossimo. Arrivare terzi significa giocare la semifinale dei playoff con il vantaggio di due risultati su tre a disposizione nel doppio confronto.