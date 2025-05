Sono previsti tanti cambi di formazione in casa Inter in vista del match di domani contro il Torino. Scelte di formazione che Inzaghi dovrà fare tenendo conto di fatica, acciacchi e obbligo di gestione in vista della finale di Monaco di Baviera. Diverse le assenze previste. Sarà un rebus...

Come conferma la Gazzetta dello Sport, Lautaro non parteciperà alla trasferta: l’elongazione che lo aveva messo a rischio per la Champions non era sparita prima del Barcellona, quando il capitano ha forzato per esserci: ora c'è bisogno di tempo per recuperare al meglio. Potrebbe saltare anche la Lazio.

Pavard sta meglio, ma la caviglia non è ancora guarita del tutto e anche lui domani non ci sarà. Stesso discorso per Mkhitaryan, out per un affaticamento alla coscia destra. Non è da escludere l'assenza pure di Frattesi per il fastidio ai muscoli addominali.

Lunga la lista degli affaticati: Bastoni, Dimarco, Dumfries, Acerbi e Thuram sono apparsi parecchio provati dallo sforzo di martedì e Inzaghi dovrà capire se e quando impiegarli col Torino. Possibile una maglia dall'inizio per Taremi in tandem con Arnautovic o Correa. Dal 1' anche De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Asllani, Bisseck, Zielinski e Zalewski, mentre a centrocampo conferma tra i titolari per uno tra Barella e Calhanoglu. Dubbio anche in porta dove si prepara Martinez.