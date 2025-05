"Spero di vedere vincere l'Inter, non lo nascondo, tifo Inter". Stéphane Dalmat non ha dubbi su quale fronte schierarsi in vista della finale di Champions League di sabato 31 maggio: intervistato dal quotidiano Le Parisien, l'ex centrocampista delle due squadre avrà la sciarpa nerazzurra. Motivando così la sua decisione: "Vado regolarmente a vedere le sue partite dell'Inter allo stadio, ho più rispetto per questa società e affinità con i suoi tifosi. Ho giocato solo sei mesi al PSG e il mio record non è stato eccezionale. Andai subito all'Inter e, anche se non vinsi nessun titolo, lì lasciai un segno più grande che a Parigi".

Per Dalmat il legame con la Milano nerazzurra è rimasto molto saldo: "Da quando me ne sono andato non sono più tornato al Parc des Princes, mentre a Milano c'è un vero riconoscimento da parte della gente".