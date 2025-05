Chi la spunterà il 31 maggio a Monaco di Baviera? Il supercomputer di Opta, che ha accompagnato le 36 squadre partecipanti alla Champions League con le sue previsioni sull'andamento del torneo, esprime il proprio giudizio sull'atto conclusivo dell'edizione 2024-2025 che vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Inter. Secondo il cervellone, i francesi di Luis Enrique sono leggermente favoriti per la vittoria del trofeo, essendo uscito vincitore nel 53,4% delle simulazioni. Inseguono la prima Coppa dei Campioni in assoluto e puntano a diventare il primo club francese a vincere la competizione dai tempi dell'Olympique Marsiglia che nel 1992-93, proprio nella città tedesca, batté il Milan.

L'Inter, tuttavia, non parte assolutamente battuta. La squadra di Simone Inzaghi solleva il trofeo nel 46,4% dei casi. Una tendenza confermata dai dati di Football Meets Data. La piattaforma specializzata in probabilità ha analizzato più di 10.000 simulazioni. Secondo i suoi calcoli, anche il PSG si trova in una posizione leggermente favorevole, con il 53% di possibilità di vittoria, rispetto al 47% dei nerazzurri.

