Passerella d'onore domani, all'Allianz Stadium, per la Juventus Women campione d’Italia, avversaria dell'Inter Femminile nell'ultima gara di campionato. "La parola giusta è festa - ha raccontato il tecnico delle bianconere Massimiliano Canzi parlando ai canali ufficiali del club -. Si affrontano le due migliori squadre del campionato, in campo con noi ci sarà l’Inter, che è stata capace di disputare un grande campionato ed è stata la nostra competitor principale per tutta la stagione. Nessuna delle squadre può cambiare le sorti del suo campionato, quindi ci aspettiamo davvero una partita spettacolare e, appunto, una festa, in una splendida cornice. Vogliamo fare una grande prestazione, siamo sicuri che lo voglia anche l’Inter, per fare stare bene e divertire le persone che verranno all’Allianz Stadium, perché probabilmente nemmeno uno scrittore avrebbe potuto immaginare un finale più bello".