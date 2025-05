L'Inter, ovvero la proprietà del club e il suo presidente Beppe Marotta, hanno deciso di portare all'Allianz Arena di Monaco tutti i dipendenti per la finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Una scelta simbolica e romantica, secondo la Gazzetta dello Sport. Una decisione dettata dalla voglia del club di condividere un momento che può passare alla storia della società e del calcio italiano. Un traguardo ottenuto con l'aiuto di tutti, dunque la scelta va vista anche come gratificazioni per chi solitamente non gode delle luci della ribalta.