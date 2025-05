Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Remo Freuler ha ripensato a Bologna-Juve di domenica scorsa, gara nella quale i rossoblu si sono sentiti penalizzati per il rigore non concesso da Daniele Doveri che ha giudicato non falloso il contatto in area tra Weston McKennie e il centrocampista svizzero: "Io prendo lo spazio per proteggere la palla e vengo tamponato da McKennie. Lui non si ferma, va dritto sulla mia gamba. Avete presente Dumfries nell’azione del gol del 3-3 col Barcellona? Va a proteggere palla. McKennie non prova nemmeno a fermarsi", la ricostruzione dell'ex atalantino.