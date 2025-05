Difficile scegliere i migliori in una partita indimenticabile come quella tra Inter e Barcellona, eppure i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno messo tre giocatori sul podio. In cima inarrivabile c'è Yann Sommer, mentre al secondo posto senza alcun dubbio ecco Francesco Acerbi. Terzo gradino per Marcus Thuram. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 62.60%

Bisseck 0.07%

Acerbi 16.62%

Bastoni 0.64%

Dumfries 4.86%

Barella 0.64%

Calhanoglu 0.04%

Mkhitaryan 0.36%

Dimarco 0.32%

Martinez 4.04%

Thuram 6.04%

Carlos Augusto 0.07%

Taremi 1.57%

Darmian 0.07%

Frattesi 1.54%

Zielinski 0.07%

De Vrij 0.43%

CLASSIFICA DOPO 55 GIORNATE:

L. MARTINEZ 60 PT.

BARELLA E THURAM 49 PT.

DUMFRIES 41 PT.

DE VRIJ 25 PT.

SOMMER, CALHANOGLU E BASTONI 23 PT.

ACERBI 21 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

MKHITARYAN 18 PT.

ARNAUTOVIC, DIMARCO E ZIELINSKI 17 PT.

FRATTESI 14 PT.

BISSECK 13 PT.

ASLLANI, ZALEWSKI E TAREMI 11 PT.

DARMIAN 9 PT.

CORREA 8 PT.

PAVARD E J. MARTINEZ 4 PT.