Ospite insieme ad Alessandro Bastoni del nuovo episodio del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli è Amedeo Della Valle, playmaker della Pallacanestro Germani Brescia e grande amico del difensore dell’Inter. Un’amicizia nata in circostanze particolari, come racconta lo stesso Della Valle: “Ho tirato fuori l’altro giorno la nostra prima conversazione su Instagram. Veniva a vedere le partite quando giocavo a Milano e mi fa i complimenti dopo una partita, io gli ho risposto da fan e ora siamo molto amici”. Bastoni che tra le altre cose ha rivestito un ruolo di primaria importanza nella permanenza di ADV in biancoblu: “C’è stato un momento dopo il primo anno a Brescia, dove avevo fatto una bellissima stagione, nel quale mi ero separato con la squadra e stavo cercando un altro club. Dopo 2-3 giorni, parlando di nascosto con lui e col proprietario della squadra, interista sfegatato, questi viene da me e mi dice: ‘Va beh, facciamo finta che vai via ma poi rimani qua…’”. Con Bastoni che rivendica con orgoglio: “Se sei capitano di Brescia lo devi a me”.

E a proposito di aneddoti, Della Valle ne racconta un altro legato all’addio al celibato dell’amico: “Eravamo a cena a Brescia in un ristorante e a un certo punto, a mezzanotte, mi viene in mente l’idea di fare una partita di pallacanestro. Abbiamo fatto un cinque contro cinque in piena notte al palasport di Brescia”. Il cestista figlio d’arte svela poi qual è il suo rapporto con il calcio: “Non sono un gran calciatore e non sono nemmeno troppo appassionato dello sport. Ma seguo lui, seguo l’Inter; sono diventato chiaramente un tifoso, mi hanno fatto andare a vedere un allenamento. Ho seguito la cavalcata Scudetto e sono stato alla finale di Champions a Istanbul (con Bastoni che precisa: ‘Alla prossima allora non vieni’)… È stata un’esperienza diversa, fantastica; mi sono sentito un tifoso e ho capito cosa vuol dire essere un tifoso. San Siro poi è impressionante, c’è un’atmosfera unica che a livello cestistico puoi vivere al college. Ma penso che da calciatore sia fantastico giocare in uno stadio del genere”.

