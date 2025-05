La FIGC ha annunciato oggi in una nota l'assegnazione delle Licenze UEFA per la stagione 2025-2026. Sono 16 i club attualmente in Serie A e due di Serie B ad avere ottenuto l'agognata licenza, compresi ovviamente Inter e Milan. Da notare come, nell'indicazione dello stadio per le proprie gare interne, Cagliari e Como hanno indicato il Bluenergy Stadium di Udine.

Ecco l'elenco.

SERIE A

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/Gewiss Stadium di Bergamo)

Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Como 1907 S.r.l. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)

S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza)

S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)

Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

SERIE B

U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona)

U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)

In ambito femminile, rilasciata la licenza UEFA anche all'Inter Women, che ha indicato il Meazza come proprio impianto per le gare.

