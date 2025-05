C'era la crema del calcio francese mercoledì al Parc des Princes per assistere alla semifinale di ritorno di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, partita vinta dalla formazione di Luis Enrique che con il 2-1 ottenuto due giorni fa, unito al colpo di misura dell'Emirates Stadium, ha ottenuto il pass per la finale di Monaco di Baviera dove incrocerà l'Inter di Simone Inzaghi. Inter che per l'occasione ha potuto contare su un 'osservatore' speciale: nel raccontare gli ospiti d'onore sulle tribune dello stadio del 16esimo arrondissement della capitale transalpina, l'emittente RMC Sport, oltre al CT dei Bleus Didier Deschamps e al presidente federale Noel Le Graet, ha avvistato anche Benjamin Pavard.

Il difensore nerazzurro, indisponibile martedì contro il Barcellona per il problema alla caviglia accusato durante la partita di campionato contro la Roma, è stato quindi protagonista di un blitz a Parigi per godersi lo spettacolo del match tra il PSG e l'Arsenal. Ma è facile pensare che si sia preso anche il compito di studiare da vicino e portare qualche annotazione alla Pinetina in merito alla squadra che contenderà la Orejona all'Inter nella battaglia finale dell'Allianz Arena.

