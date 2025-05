Yann Bisseck, grazie all'incornata imperiosa in Inter-Cagliari 3-1, si è aggiudicato il 'Betsson Sport Goal of the Month' di aprile. La rete del tedesco è stata la più votata dai tifosi nel sondaggio lancato dal club che includeva tra i nominati anche i gol di Hakan Calhanoglu (derby di Coppa Italia), Lautaro (scavetto vs Cagliari), Bartoli (Inter Women-Roma) e Polli (derby Femminile).