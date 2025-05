Il piano finale è già partito. Dal fischio di Marciniak che ha messo fine al 4-3 nerazzurro sul Barcellona, Inzaghi e il suo staff hanno iniziato a programmare il modo per arrivare al top all'atto conclusivo della Champions League il prossimo 31 maggio.

Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, quella dell'Inter non è stata una stagione semplice, anche e soprattutto dal punto di vista della gestione fisica dei calciatori, tra infortuni, acciacchi e forma da trovare. Prima del Psg, Lautaro e i suoi compagni hanno ancora tre partite di campionato, quelle con Torino, Lazio e Como: qui scatta il piano.

C’è un precedente che può insegnare qualcosa, come ricorda la rosea: due anni fa l’Inter giocò l’ultima gara di campionato contro il Torino, un match dagli scarsi significati in termini di classifica, giusto una settimana prima di Istanbul. E in quell’occasione Inzaghi schierò dall’inizio sei uomini degli undici che poi avrebbero giocato titolari contro il Manchester City. La traccia sarà ripetuta: a Como, per l’ultimo turno di campionato, in campo andranno molti titolari, forse anche di più rispetto a due anni fa. Sulle altre due partite peseranno invece le condizioni attuali di tutta la rosa.

La ripresa post-Barcellona è stata blanda, mentre oggi si tornerà a lavorare con maggior incisività e così il tecnico e il suo staff potranno fare valutazioni più approfondite sulla rosa. Pavard salterà certamente il Torino e verrà gestito nelle altre due prima del Psg. Più o meno discorso vale per Lautaro, che ora potrà recuperare al meglio dall'elongazione alla coscia. Anche Frattesi non stava benissimo e potrebbe saltare il Torino dopo lo sforzo dell'altra sera.

Poi ci sono gli affaticati: Thuram, Bastoni e Mkhitaryan su tutti. Da monitorare anche Dimarco e Dumfries, non al meglio per motivi differenti. Barella, Calhanoglu e Carlos Augusto, invece, sono quelli che sembrano stare meglio.