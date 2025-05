Anche se l'Olympique Marsiglia ha una reale possibilità di competere nella prossima Champions League, Pablo Longoria non cambierà la sua strategia la prossima estate. Il presidente dei Phocéeens cercherà di far entrare quanti più soldi possibile nelle casse del suo club, partendo dalla cessione dell'attaccante brasiliano Luis Henrique, il cui passaggio all'Inter appare ormai cosa fatta per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. La dirigenza del club provenzale lavora già al sostituto, e a quanto pare il nome più caldo è stato individuato nel campionato danese.

Secondo quanto rivelato da TopMercato.com, il giocatore in questione è Rodrigo Huescas, nazionale messicano di 21 anni che gioca da questa stagione per l'FC Copenhagen. Come Luis Henrique, Huescas può benissimo giocare come esterno di tutta fascia a destra. Arrivato dal Cruz Azul, suo paese natale, per 2 milioni di euro, Huescas si è integrato bene in Europa formendo due assist e segnando il suo primo gol in Conference League contro la squadra tedesca dell'Heidenheim.