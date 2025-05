Ospite delle frequenze di Televomero, Fulvio Collovati ha commentato il duello Scudetto tra Inter e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da TuttoNapoli: "Corsa Scudetto? In passato ho sempre detto che le percentuali erano equilibrate tra Napoli e Inter, ma adesso il favore del pronostico è nettamente dalla parte degli azzurri. La squadra di Inzaghi è la prima a non credere più nel tricolore, perché è completamente concentrata sulla sfida di Champions League con il PSG. Lautaro ha giocato una gara eroica con il Barça, Thuram è stato recuperato la settimana prima, nel corso dell'anno ci sono stati infortuni come quelli di Calhanoglu, Barella e Mhkitaryan....".