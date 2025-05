Il Como non ha mai avviato una trattativa per Mauro Icardi. Lo assicura Cesc Fabregas durante la conferenza stampa che anticipa la sfida tra i lariani e il Cagliari: "Icardi al Como? No, nessuna trattativa - le parole del tecnico -. Confermo invece il nostro interesse per Eric Garcia del Barcellona. Mi piace molto: è duttile, un leader, importante per la squadra. Ma resterà al Barcellona".

Lo spagnolo, ora allenatore ma con un lungo passato nel centrocampo blaugrana, racconta poi anche un aneddoto personale su Inter-Barcellona, semifinale di Champions League giocata martedì sera a San Siro: "Sono andato a vedere Inter-Barça a San Siro. Stavo andando via dopo il gol di Rafinha, poi ho sentito un boato e sono rientrato. Ho visto i supplementari: una partita bellissima, da ricordare, da storia della Champions".

