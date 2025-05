Archiviata la vittoria sul Barcellona, l'Inter torna in clima campionato, anche se le scelte in queste ultime partite saranno inevitabilmente condizionate dal pensiero della finale di Monaco.

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi non abbandonerà il campionato, ma intanto a Torino si partirà con largo turnover: l'undici di partenza dovrebbe ricalcare quello visto contro il Verona nell'ultimo turno di sabato scorso. Certe le assenze di Pavard e Lautaro, che ieri hanno svolto lavoro differenziato: il francese è out, ma pure il Toro potrebbe non essere convocato. Per il resto, fuori dalla squadra titolare anche gli affaticati Dumfries, Thuram, Acerbi, Frattesi (ha giocato nonostante un lieve affaticamento all’addome) e Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski; Arnautovic, Correa.