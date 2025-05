Nell'ambito del suo impegno con i soci, l'Inter Club Pupi Zanetti Malta ospiterà un'altra ex leggenda dell'Inter, uno dei volti principali del Triplete del 2010, ovvero Marco Materazzi. Con il supporto di Visit Malta, l'ICPZM organizzerà un ritiro di allenamento con il campione del Mondo 2006 in persona. Due sessioni di allenamento si terranno il 6 e il 7 giugno presso lo stadio Victor Tedesco di Hamrun al costo di 50 euro. Chi fosse interessato ad allenarsi con Marco Materazzi è pregato di inviare un'e-mail a mariojcachia@gmail.com per prenotare il proprio posto.

Inoltre, durante il suo soggiorno a Malta, l'ICPZM organizzerà una cena con Materazzi il 6 giugno dalle ore 20:00 presso il Radisson Golden Sands Malta, dove tutti i presenti avranno l'opportunità di incontrare Matrix di persona e di scattare una foto con lui. Chi fosse interessato a partecipare a questo evento può contattare Paul Fenech al numero +356 99494762 o Mario Cachia al numero +356 99882578. I posti sono limitati per entrambi gli eventi, quindi assicuratevi di prenotare per evitare questa esperienza unica.