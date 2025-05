Nel corso dell'intervista rilasciata al podcast del magazine Panorama, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli parla anche della questione diritti televisivi auspicando di poter fare leva anche sull'impresa dell'Inter il prossimo 31 maggio: "Noi siamo abbastanza soddisfatti di quando vendiamo i diritti in Italia, molto meno di quello che realizziamo per l'estero. Per poter vendere bene i diritti, però, bisogna avere le stelle del calcio. Quando le avevamo era più facile vendere i diritti tv. Se l'Inter riuscisse a vincere la Champions League farebbe fare un bel salto in avanti all'appetibilità della nostra Serie A anche se sappiamo che è impossibile raggiungere le cifre della Premier League".