Il Milan ribalta il Bologna: finisce 3-1 a San Siro nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche chances da rete, a inizio ripresa Orsolini confeziona il vantaggio felsineo con un sinistro a giro delizioso che trafigge Maignan. Il Milan reagisce e trova il pari con Santiago Gimenez, dopo una posizione non proprio perfetta della difesa di Italiano. I rossoneri trovano anche il sorpasso con Pulisic, nel finale il messicano chiude anche la pratica. Occasione persa in chiave quarto posto per il Bologna, a cui ora serve un'impresa.