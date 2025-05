Anche il Corriere dello Sport conferma tre defezioni certe in vista del match di domani a Torino: si tratta di Lautaro, Pavard e Mkhitaryan. In dubbio anche Frattesi che soffre di un fastidio alla parete addominale.

Tra i pali potrebbe toccare a Martinez, in difesa straordinari per Bisseck. Barella unico titolarissimo in campo dall'inizio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.