Dopo la pazza impresa in semifinale contro il Barcellona, l'Inter sogna la vittoria della Champions League e sfida il Paris Saint-Germain nella finale dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00. PSG-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

La sfida sarà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che, qualora nelle semifinali e in finale di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!