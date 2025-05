Da una parte ci sarà Sommer, che si è consacrato con difficoltà soprattutto a causa della solita storia dell'altezza (183 cm), mentre dall'altra Donnarumma, titolare del Milan già a 16 anni. In comune - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - hanno il maestro Gianluca Spinelli, attuale preparatore dei portieri dell'Inter e con un passato proprio nel Psg tra il 2021 e il 2023.

Il percorso, invece, li divide. Come evidenzia la rosea, Donnarumma è il predestinato, in panchina a 15 anni al Milan grazie a una deroga, in Serie A a 16 e in Nazionale a 17. Il più giovane a raggiungere 100 e 200 presenze in campionato. Sommer a 18 anni - l’età in cui Gigio vinse il primo trofeo, la Supercoppa - giocava nell’Under 21 del Basilea. A 24 ha debuttato con la Svizzera, a 28 s’è preso un Europeo da titolare e a 33 ha eliminato la Francia campione del mondo neutralizzando il rigore di Mbappé.

Sommer e Donnarumma, uguali e diversi. E con la stessa voglia di alzare la coppa sotto il cielo di Monaco.