Non si spegne l'eco delle polemiche e delle lamentele da casa Barcellona dopo la sconfitta patita a San Siro contro l'Inter. Questa volta, però, nel mirino non c'è l'arbitro Szymon Marciniak o qualche altro protagonista sul campo: l'emittente catalana Esport3 dà infatti notizia del malumore palesato da Joan Laporta, presidente del club, per il trattamento ricevuto al Meazza in occasione del match di Champions League. Laporta, il direttore sportivo Deco e anche il giocatore Jules Koundé, indisponibile per infortunio, sono rimasti sorpresi nel constatare che invece di avere un box a loro dedicato all'interno del Meazza, sono stati costretti a vedere il match in tribuna, circondati da tifosi italiani, finendo così vittime di provocazioni e insulti da parte di alcuni sostenitori per tutta la durata della partita.

Sebbene gli incidenti non siano andati oltre l'aggressione verbale, Esport3 riporta la voce di fonti del club che mettono in evidenza come la situazione avrebbe potuto rappresentare un serio problema di sicurezza per la squadra catalana. Viene rimarcata la differenza di trattamento riservata ai rappresentanti dell'Inter in occasione della gara di andata, alla quale hanno potuto assistere seduti sul palco presidenziale del Lluis Companys. La sensazione all'interno del club è che non siano stati rispettati né il protocollo né il minimo di cortesia istituzionale che si dà per scontato tra due giganti del calcio europeo.

